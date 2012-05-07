На Львівщині попався на хабарі завполіклінікою районної лікарні

13:28, 07 травня 2012
Львів
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Вимагав за лікарняний листок

Львівська область. 7 травня. УНІАН.  Співробітники міліції затримали „на гарячому”, під час отримання хабара, завідуючого поліклінікою однієї з районних лікарень Львівської області.

Як повідомили УНІАН у Державній службі боротьби з економічною злочинністю ГУ МВС України у Львівській області, посадовця було  затримано під час одержання 2,4 тисяч гривень хабара від пацієнта, який звернувся з метою проведення обстеження та отримання тимчасового листка непрацездатності у зв’язку із травмою ноги.

Прокуратурою порушено кримінальну справу за ст. 368 ч.3 КК України.

Ведеться слідство.
 

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