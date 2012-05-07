На Львівщині попався на хабарі завполіклінікою районної лікарні

Львівська область. 7 травня. УНІАН. Співробітники міліції затримали „на гарячому”, під час отримання хабара, завідуючого поліклінікою однієї з районних лікарень Львівської області.

Як повідомили УНІАН у Державній службі боротьби з економічною злочинністю ГУ МВС України у Львівській області, посадовця було затримано під час одержання 2,4 тисяч гривень хабара від пацієнта, який звернувся з метою проведення обстеження та отримання тимчасового листка непрацездатності у зв’язку із травмою ноги.

Прокуратурою порушено кримінальну справу за ст. 368 ч.3 КК України.

Ведеться слідство.

