Суд виправдав затриманого сьогодні на Пагорбі слави комуніста

Львів. 9 травня. УНІАН. Сьогодні відбулося засідання Личаківського районного суду міста Львова щодо розгляду питання про притягнення до адміністративної відповідальності за ст. 185-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Порушення порядку організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій) в.о. 1-го секретаря Львівського обкому КПУ Юрія Ткаченка. Суд виніс рішення про законність використання Прапора Перемоги Юрієм Ткаченком під час святкування 9 травня.

Про це повідомив УНІАН голова ЛОО Антифашистського комітету України Олександр Калинюк, який представляв інтереси в суді секретаря обкому КПУ Ю.Ткаченка.

„Суд, який тривав близько 30 хвилин, ухвалив рішення, що порушень з боку Ю.Ткаченка, який розгорнув сьогодні на Пагорбі слави Прапор Перемоги - не було, адже Конституційний суд України визнав законним використання Прапора Перемоги під час святкування Дня Перемоги”, - зазначив Олександр Калинюк.

У коментарі УНІАН сам Юрій Ткаченко наголосив на тому, що він не вбачає незаконних дій і з боку міліціонерів, які його сьогодні затримали, оскільки „вони так діяли, щоб унеможливити подальші провокації з боку певних радикальних осіб”.

Також у коментарі УНІАН Юрій Ткаченко зазначив, що „поширена у деяких ЗМІ інформація про ніби-то бійку на Пагорбі слави у Львові є перебільшенням”.

„Бійки не було. З моїх рук намагалися вирвати Прапор перемоги і при цьому створилася шарпанина, яка тривала буквально хвилину. Мені вдалося втримати Прапор Перемоги після чого мене і вивели міліціонери”, - зазначив Юрій Ткаченко.

