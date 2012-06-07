Завтра до Львова прибудуть збірні Німеччини та Португалії



Львів. 7 червня. УНІАН. 8 червня до Львова прибудують футбольні збірні Німеччини та Португалії.

Як повідомили УНІАН у медіа-центрі „Львів 2012”, їх зустрічатимуть дівчата у національному одязі, який буде розшиті білими та блакитними нитками та відтворюватиме галицькі мотиви. Дівчата подарують командам короваї, як заведено за давньою галицькою традицією.

Як повідомили в адміністрації аеропорту «Львів» імені Данила Галицького, перша команда – з Німеччини – прилетить чартером о 12.30. Збірна Португалії прибуде дещо пізніше.