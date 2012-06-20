Завтра на заході України очікуються короткочасні дощі, грози
16:50, 20 червня 2012Львів
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В окремих районах град
Київ. 20 червня. УНІАН. Завтра у західних, а вночі й у східних та південних областях України очікуються короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.
На решті території без опадів, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.
Вітер змінних напрямків, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 16-21°, на півдні країни до 24°, на півночі Лівобережжя 12-17°; вдень 27-32°, у південній частині до 35°.
Сьогодні температура води становила у Чорному морі 20-25°, в районі Феодосії 16°, біля Алушти 18°; в Азовському морі 25-26°; у Дніпрі біля Києва 23°.
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