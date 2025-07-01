В Україні 1 липня стався землетрус. Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.
За даними фахівців, землетрус зафіксували о 01:23 в районі села Карпусі, Полтавського району, Полтавської області.
Як повідомляється, підземні поштовхи були магнітудою 3,1 на глибині 7 км.
За класифікацією землетрусів, цей відноситься до не відчутних.
Землетруси в Україні
11 травня на півдні України відчули землетрус. Пізніше фахівці встановили, що підземні поштовхи відбулися на території Румунії.
Землетрус був магнітудою 4,4 за 135 кілометрів від кордону з Україною. Жителі Одеської області писали у мережі, що відчували поштовхи.
За даними фахівців, Україна знаходиться у зоні Вранча, яка постійно генерує землетруси. Якщо стихія добереться до України, то найбільше підземні поштовхи відчують на Одещині - там землетрус може сягнути 8 і навіть 9 балів за десятибальною шкалою.
Водночас експерти зазначають, що всі нові будинки в Києві спокійно витримають сейсміку мінімум в 5 балів, а така інтенсивність землетрусу у столиці малоймовірна. В Одесі нові будівлі витримають 7 балів, а у Львові - 6. Турбуватися варто лише українцям, які проживають в старих будинках, що вже руйнуються.