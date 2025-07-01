Підземні поштовхи зафіксували неподалік Полтави.

В Україні 1 липня стався землетрус. Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.

За даними фахівців, землетрус зафіксували о 01:23 в районі села Карпусі, Полтавського району, Полтавської області.

Як повідомляється, підземні поштовхи були магнітудою 3,1 на глибині 7 км.

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За класифікацією землетрусів, цей відноситься до не відчутних.

11 травня на півдні України відчули землетрус. Пізніше фахівці встановили, що підземні поштовхи відбулися на території Румунії.

Землетрус був магнітудою 4,4 за 135 кілометрів від кордону з Україною. Жителі Одеської області писали у мережі, що відчували поштовхи.

За даними фахівців, Україна знаходиться у зоні Вранча, яка постійно генерує землетруси. Якщо стихія добереться до України, то найбільше підземні поштовхи відчують на Одещині - там землетрус може сягнути 8 і навіть 9 балів за десятибальною шкалою.

Водночас експерти зазначають, що всі нові будинки в Києві спокійно витримають сейсміку мінімум в 5 балів, а така інтенсивність землетрусу у столиці малоймовірна. В Одесі нові будівлі витримають 7 балів, а у Львові - 6. Турбуватися варто лише українцям, які проживають в старих будинках, що вже руйнуються.

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