В Україні 1 липня стався землетрус / колаж УНІАН, фото ua.depositphotos.com, скріншот з Google-карти

В Україні 1 липня стався землетрус. Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.

За даними фахівців, землетрус зафіксували о 01:23 в районі села Карпусі, Полтавського району, Полтавської області.

Як повідомляється, підземні поштовхи були магнітудою 3,1 на глибині 7 км.

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За класифікацією землетрусів, цей відноситься до не відчутних. 

На Полтавщині 1 липня стався землетрус

Землетруси в Україні

11 травня на півдні України відчули землетрус. Пізніше фахівці встановили, що підземні поштовхи відбулися на території Румунії.

Землетрус був магнітудою 4,4 за 135 кілометрів від кордону з Україною. Жителі Одеської області писали у мережі, що відчували поштовхи.

За даними фахівців, Україна знаходиться у зоні Вранча, яка постійно генерує землетруси. Якщо стихія добереться до України, то найбільше підземні поштовхи відчують на Одещині - там землетрус може сягнути 8 і навіть 9 балів за десятибальною шкалою.

Водночас експерти зазначають, що всі нові будинки в Києві спокійно витримають сейсміку мінімум в 5 балів, а така інтенсивність землетрусу у столиці малоймовірна. В Одесі нові будівлі витримають 7 балів, а у Львові - 6. Турбуватися варто лише українцям, які проживають в старих будинках, що вже руйнуються.

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