Епіцентр землетрусу магнітудою 5,8 бала був розташований поруч із популярним у туристів містом Мармарис, недалеко від грецького острова Родос.

На західному узбережжі Туреччини рано вранці стався землетрус магнітудою 5,8 бала. Епіцентр знаходився поруч із популярним у туристів містом Мармарис, недалеко від грецького острова Родос.

Ударні хвилі землетрусу відчувалися по всій південній Греції, західній Туреччині та прибережних районах Егейського моря. Зокрема, камери спостереження зняли землетрус у п'ятизірковому готелі Rodos Palladium на острові Родос.

За даними сейсмологів, руйнувань у самому Мармарисі не зафіксовано. Водночас у провінції Мугла постраждали 69 осіб, повідомляє губернатор Ідріс Акбийік - деякі вистрибнули з вікон своїх будинків у момент поштовхів.

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Також він повідомив, що 14-річна дівчинка померла в лікарні після сильного нападу паніки, викликаного землетрусом.

Інститут EMSC, що займається сейсмологічними спостереженнями в Середземномор'ї, підтвердив, що землетрус стався приблизно за 29 км на північ від, недалеко від кордону з Туреччиною, близько 2:17 ранку на глибині 68 км.

Аджар Унлу, мер турецького курортного міста Мармарис, повідомив в ефірі NTV, що регіон сколихнув землетрус, унаслідок чого відправили групи з ліквідації наслідків стихійних лих для оцінювання збитків.

Туреччину перетинають дві основні лінії розломів, що означає, що землетруси там трапляються відносно часто.

Природні катаклізми

13 травня в районі на південь від острова Крит стався сильний землетрус. За даними Європейсько-Середземноморського сейсмологічного центру, магнітуда поштовхів становила 6.1, а епіцентр знаходився на глибині 71 км.

За попередніми оцінками, близько 3000 осіб відчули сильні підземні поштовхи, стільки ж - помірні, і понад 684000 - слабкі коливання.

А 2 червня вранці на італійському острові Сицилія почалося виверження найвищого діючого вулкана в Європі Етна.

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