Фахівці зробили висновок, що будинки киян здатні витримати землетруси мінімум в 5 балів.

Киянам не варто турбуватися на тлі жахливого землетрусу, який стався на передодні в Туреччині. Їх будинки здатні витримати сейсмічні хвилі мінімум у 5 балів.

Так вважають українські інженери, з огляду на карту ОСР-2004 щодо ймовірності сейсмічної інтенсивності в Україні за шкалою MSK-46 (12-бальна шкала інтенсивності землетрусів Медведєва-Шпонхойєра), яку опублікували в Facebook. Саме на неї орієнтуються інженери при розрахунку конструкцій будинків та споруд.

"Всі нові будинки в Києві спокійно витримають сейсміку мінімум в 5 балів, а така інтенсивність землетрусу у нас малоймовірна. В Одесі нові будівлі витримають 7 балів, а у Львові - 6, що теж навряд ми колись побачимо", - пише український інженер-проектувальник.

Турбуватися варто лише українцям, які проживають в старих будинках, що вже руйнуються, каже він.

Землетрус в Туреччині

6 лютого в прикордонному районі Туреччини та Сирії стався надзвичайно сильний землетрус магнітудою 7,8. Підземні поштовхи відчувалися в Єгипті, Лівані, Іраку. Відголос поштовхів також могли відчуватися в Криму та південних областях України. Землетрус спричинив значні руйнування та забрав життя сотень людей. В МЗС України заявили, що станом на вечір 6 лютого до міністерства надійшло 24 звернення про відсутність зв’язку з українськими громадянами.

Станом на ранок 7 лютого через подію загинули щонайменше 3419 осіб і понад 20,5 тисяч осіб отримали поранення. Наразі президент Туреччини оголосив про 3-місячний режим надзвичайного стану (НС) в 10 провінціях, постраждалих від руйнівної серії землетрусів.

На думку сейсмологів, цей землетрус, ймовірно, стане одним з найбільш смертоносних в цьому десятилітті.