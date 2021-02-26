Рятувальники закликають бути обережними: у Карпатах можливе сходження лавин
Оголошено про третій рівень небезпеки.
В українських Карпатах зберігається небезпека сходження лавин. Температура повітря у горах знизилася до -1°.
Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост на своїй сторінці у Facebook.
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"На горі Піп Іван Чорногірський ясно, температура повітря -1°, вітер південно-західний 12 м/с", - йдеться у повідомленні.
Також у Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомляють, що у зв’язку з відлигою у високогір'ї Закарпатської, Івано-Франківської областей та у горах Львівської області зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень).
Прогноз погоди в Україні на 26 лютого: дані Погоди УНІАН
У п'ятницю, 26 лютого, практично по всій країні очікується тепла сонячна погода. Денний температурний максимум сягне +19° на Івано-Франківщині. Опадів не очікується.
У Києві - хмарно з проясненнями, температура повітря вночі +3°, вдень +11°.
У Львові у п'ятницю очікується мінлива хмарність, вночі -1°, вдень +12°.
В Одесі 26 лютого - сонячно, температура вночі +3°, вдень +13°.
- Вінниця+13°... +2°
- Дніпро+11°... -1°
- Донецьк+10°... -1°
- Житомир+11°... +2°
- Запоріжжя+10°... -1°
- Івано-Франківськ+20°... +1°
- Київ+11°... +3°
- Кропивницький+11°... 0°
- Луганськ+9°... 0°
- Луцьк+12°... +1°
- Львів+12°... 0°
- Миколаїв+14°... 0°
- Одеса+15°... +3°
- Полтава+10°... +1°
- Рівне+10°... +1°
- Сімферополь+10°... +3°
- Суми+7°... +1°
- Тернопіль+13°... +1°
- Харків+9°... +1°
- Херсон+12°... +1°
- Хмельницький+13°... +2°
- Черкаси+8°... +1°
- Чернігів+8°... +2°
- Чернівці+15°... +3°