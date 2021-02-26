Рятувальники закликають бути обережними: у Карпатах можливе сходження лавин

Оголошено про третій рівень небезпеки.

У горах утримується небезпека сходження лавин / Фото facebook.com/chornogora.rescue112

В українських Карпатах зберігається небезпека сходження лавин. Температура повітря у горах знизилася до -1°.

Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост на своїй сторінці у Facebook.

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"На горі Піп Іван Чорногірський ясно, температура повітря -1°, вітер південно-західний 12 м/с", - йдеться у повідомленні.

Також у Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомляють, що у зв’язку з відлигою у високогір'ї Закарпатської, Івано-Франківської областей та у горах Львівської області зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Прогноз погоди в Україні на 26 лютого: дані Погоди УНІАН

У п'ятницю, 26 лютого, практично по всій країні очікується тепла сонячна погода. Денний температурний максимум сягне +19° на Івано-Франківщині. Опадів не очікується.

У Києві - хмарно з проясненнями, температура повітря вночі +3°, вдень +11°.

У Львові у п'ятницю очікується мінлива хмарність, вночі -1°, вдень +12°.

В Одесі 26 лютого - сонячно, температура вночі +3°, вдень +13°.