Острів у Греції піднявся на десятки сантиметрів після землетрусу - вчені

Сейсмічний підйом острова становить близько 18-25 сантиметрів.

Наслідки землетрусу на острові Самос, Греція / Фото REUTERS

Грецький острів Самос піднявся на кілька десятків сантиметрів після потужногоземлетруси магнітудою в 6,7, яке сталося 30 жовтня в Егейському морі.

До такого висновку прийшла дослідницька група кафедри геології та геоекології Афінського національного університету імені Каподистрії, передає Newsone з посиланням на Афінське агентство новин AMHA.

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До складу групи входять відомі сейсмологи. Вони провели великі польові дослідження землетрусу, який торкнувся Самоса. Вчені досліджували його вплив на будівлі, супутні геодинамічні явища, цунамі і значні деформації ґрунту.

В результаті з'ясувалося, що в районі острова стався тектонічний підйом в північній і південній частинах розлому, який активізувався в морській зоні на північ від Самоса. Сейсмічний підйом острова становить близько 18-25 сантиметрів.

Потужна повінь і водяний смерч у Греції

Після злив 23 жовтня південну частину Греції накрили повінь і водяний смерч. Обійшлося без жертв.

Грецька пожежна служба врятувала кілька людей, які опинилися у пастці паводкових вод, у тому числі трьох людей, що застрягли в районах навколо Іракліона.

Пожежникам довелося відкачувати воду з доріг за допомогою помп. Вони закликали місцевих жителів не залишати свої будинки.

Після полудня в середу виник водяний смерч, який було видно відразу з трьох островів: Санторіні, Родосу і Наксоса. Водні торнадо утворилися біля берегів, вразивши місцевих жителів.