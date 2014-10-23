Люстраційний комітет: Закон про очищення влади схвалить Венеціанська комісія

Член Громадського люстраційного комітету Карл Волох вважає, що Закон України«Про очищення влади» буде схвалений Венеціанською комісією, проте висловлює сумнів щодо схвалення його Конституційним судом України.

Про це він сказав під час круглого столу в рамках проекту «Схід+Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ і Телевізійною службою новин каналу «1+1».

«На підставі Закону України «Про очищення влади» від державної влади будуть відсторонені найбагатші, найсильніші, наймогутніші люди країни», - заявив він.

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«Є європейські експерти, які будуть представляти нашу позицію у Венеціанській комісії, і настрій їх у плані відстоювання цього закону дуже непоганий, ми вважаємо, що вони зуміють довести, чому цей закон правомірний», - переконаний Волох.

«Щодо Конституційного суду в мене таких сподівань менше, тому що він, можливо, трошки й змінився, але це той самий Конституційний суд, який не так давно створив Януковича «імператором», і якщо буде серйозний тиск і не буде серйозної політичної волі, то вони (відсторонені вищі посадовці - УНІАН) спробують цю ситуацію змінити», - вважає член Люстраційного комітету.