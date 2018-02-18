У Києві прихильники Саакашвілі проводять віче на Михайлівській площі (відео)

У ході, що передувала цьому заходу, брали участь близько 3,5 тис. людей.

У Києві прихильники лідера партії “Рух нових сил” Міхеїла Саакашвілі, якого було видворено з України за процедурою реадмісії, після ходи від парку ім. Шевченка проводять віче на Михайлівській площі.

Як передає кореспондент УНІАН, на площі встановлена велика сцена, з якої виступають активісти.

Читайте такожВ Києві проходить марш прихильників Саакашвілі (фото)Під час проведення “маршу за майбутнє” проїжджою частиною вулиці Володимирська активісти вимагали відставки чинної влади і, зокрема, президента України Петра Порошенка та генерального прокурора Юрія Луценка. Учасники маршу скандували “Відставка” та “Порошенко – трибунал”.

Колона учасників маршу в певний момент розтягнулася від міського Будинку вчителя до Софійського собору. У ході брали участь близько 3,5 тис. людей.