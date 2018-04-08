Турчинов привітав українців із світлим днем Воскресіння Господнього

За словами секретаря РНБО, останніми роками українці зазнали дуже важких випробувань, але перемога буде з нами.

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов привітав співвітчизників зі світлим днем Воскресіння Господнього.

Текст привітання переданий УНІАН прес-службою РНБО.

«Це свято із століття в століття, із року в рік підносить нас над суєтністю і буденністю.

Ісус Христос прийшов на Землю, щоб, віддавши за нас своє життя, повернути людство до Бога та довести, що справжня Любов завжди перемагає злобу та жорстокість. Воскресіння Спасителя переконує, що не тільки царство темряви можна подолати, подолати можна і смерть!», - зазначив Турчинов.

Читайте такожНайважчі випробування позаду: Порошенко привітав українців з Великоднем (фото, відео)

За його словами, «у ці дні ми згадуємо наших захисників, які віддали життя за нашу свободу, за нашу державу, та просимо Божого захисту тим, хто сьогодні захищає Україну зі зброєю в руках».

«Останніми роками ми зазнали дуже важких випробувань. Але Український народ ніколи не був самотнім. З нами Бог, з нами правда, з нами буде і перемога!», - наголосив Турчинов.