Турчинов привітав українців із світлим днем Воскресіння Господнього

12:37, 08 квітня 2018
Політика
748
Турчинов привітав співвітчизників зі світлим днем Воскресіння Господнього / facebook.com/rnbou

Текст привітання переданий УНІАН прес-службою РНБО.

«Це свято із століття в століття, із року в рік підносить нас над суєтністю і буденністю.

Ісус Христос прийшов на Землю, щоб, віддавши за нас своє життя, повернути людство до Бога та довести, що справжня Любов завжди перемагає злобу та жорстокість. Воскресіння Спасителя переконує, що не тільки царство темряви можна подолати, подолати можна і смерть!», - зазначив Турчинов.

Читайте такожНайважчі випробування позаду: Порошенко привітав українців з Великоднем (фото, відео)

За його словами, «у ці дні ми згадуємо наших захисників, які віддали життя за нашу свободу, за нашу державу, та просимо Божого захисту тим, хто сьогодні захищає Україну зі зброєю в руках».

«Останніми роками ми зазнали дуже важких випробувань. Але Український народ ніколи не був самотнім. З нами Бог, з нами правда, з нами буде і перемога!», - наголосив Турчинов.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Великдень 2018
Теги: #РНБО#привітання#Великдень#Олександр Турчинов