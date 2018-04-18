Син Че Гевари приїхав до окупованого Криму і потрапив в базу "Миротворця"

У Криму він заявив, що підтримує незаконну анексію Криму Росією, а також відкрив в Сімферополі виставку архівних документів.

Син кубинського революціонера Ернесто Че Гевари – Ернесто Гевара Марч потрапив в базу українського сайту "Миротворець" через незаконний візит в окупований Росією Крим.

Згідно з повідомленням, кубинського юриста і бізнесмена підозрюють у свідомому порушенні державного кордону України, участі в пропагандистських акціях Росії, а також участі у спробах легалізації анексії Криму РФ.

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За даними ЗМІ, Марч Гевара відкрив в Сімферополі виставку архівних документів у бібліотеці імені Івана Франка, присвячену батькові.

Як повідомлялося, президент Сирії Башар Асад потрапив в базу даних "Миротворця" через відвідування його дітьми Криму.