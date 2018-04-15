Друг Путіна Асад потрапив до бази даних "Миротворця" через відвідування його дітьми Криму
19:56, 15 квітня 2018Політика
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Троє дітей Асада відпочивали в дитячому центрі "Артек" в анексованому Криму.
Башар Асад / REUTERS
Президент Сирії Башар Асад потрапив до бази українського сайту "Миротворець".
На сайті ресурсу повідомляється, що профайл Асада створено 15 квітня.
Згідно з повідомленням, Асад причетний до свідомої організації порушення кордону України його неповнолітніми дітьми з метою проникнення до окупованого Росією Криму (ст. 331, 331-1 КК України), причетний до участі в пропагандистських антиукраїнських заходах країни-агресора (РФ) і причетний до участі в спробах легалізації анексії АР Крим.
фото myrotvorets.center
Як повідомляв УНІАН, троє дітей президента Сирії Башара Асада - сини Карім і Хафез та дочка Зейн — відпочивали в дитячому центрі "Артек" в анексованому Криму. Цю інформацію підтвердив директор "Артека" Олексій Каспржак.
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