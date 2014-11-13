Люстрація в ЦВК почнеться 1 грудня

Як повідомили УНІАН у Відділі взаємодії із ЗМІ Секретаріату ЦВК, згідно з документом, у комісії з 1 грудня проводитиметься перевірка достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених зазначеним законом, стосовно членів ЦВК, працівників секретаріату комісії та служби розпорядника Державного реєстру виборців.

Вказана перевірка проходитиме у кілька етапів. Так, з 1 грудня 2014 року до 28 лютого 2015 року – стосовно членів Центральної виборчої комісії, з 1 березня до 31 травня 2015 року перевірці підлягатимуть керівники секретаріату ЦВК та служби розпорядника Державного реєстру виборців, їхні заступники, начальники управлінь, їхні заступники, завідуваючі самостійних відділів, їхні заступники. З 1 червня до 30 вересня 2015 року перевірки проводитимуться стосовно завідувачів відділів у складі управлінь, завідуівчів секторів, головних консультантів, головних спеціалістів, провідних спеціалістів секретаріату комісії та служби розпорядника ДРВ, а також працівників патронатної служби ЦВК.

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Усі посадовці в 10-денний строк з дня початку проведення відповідної перевірки мають подати до відділу кадрової і режимної роботи та з питань державної служби секретаріату ЦВК власноруч написану заяву про те, що до них застосовуються або не застосовуються заборони, визначені законом про очищення влади. Крім того, необхідно надати згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей щодо них відповідно до закону.

Впродовж трьох днів після одержання вказаної заяви на офіційному веб-сайті ЦВК буде розміщуватися інформація про початок проходження перевірки відповідною особою, копії її заяви і декларації (крім відомостей, що законом віднесені до інформації з обмеженим доступом).

Як повідомлялося, 10 листопада в Україні стартувала друга хвиля очищення влади. Люстраційні перевірки будуть проведені в усіх центральних органах виконавчої влади.