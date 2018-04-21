Євродепутат Міхаель Галер: Якщо в Європарламенті буде більше прокремлівських сил, це може вплинути на Україну. Звичайно, це ускладнить ситуацію

В Європейському парламенті готується велика доповідь щодо виконання Україною Угоди про асоціацію. Доповідачем з політичної частини документу призначено друга України, депутата від групи Європейської народної партії Міхаела Галера (Німеччина). В інтерв’ю УНІАН політик розповів, чого очікувати від доповіді та чому українська влада повинна не думати про майбутні вибори, а працювати над реформами.

Ви є доповідачем Європейського парламенту щодо виконання Україною Угоди про Асоціацію з ЄС. Що буде в цій доповіді, коли ми можемо на неї очікувати?

Це буде про виконання Угоди про асоціацію та поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі. Зараз ми аналізуємо, де ми є. Ми, як парламент, складемо перелік того, що було досягнуто. В своїй доповіді я хочу бути таким позитивним, як це можливо, але якщо необхідно, також буду і критичним. Ми беремо до уваги весь перелік того, що повинно бути виконано в країні, а також той факт, що Україна знаходиться у стані війни з Росією. Будуть оцінені всі аспекти, але головний фокус цієї доповіді буде зосереджений на тому, де саме зараз країна. Ми зазначимо все, що було досягнуто, і все, що ми хотіли побачити виконаним. Наприклад, необхідність створення антикорупційного суду, проблема електронного декларування для громадянського суспільства, де ми знаходимося у питанні більш широкої судової реформи, адже це не тільки заснування антикорупційного суду, а і багато інших аспектів, які мають бути виконані.

Ми продовжуємо діалог з усіма партнерами і нещодавно були в Україні (5-6 квітня). Наша мета – заохотити, не зважаючи на вибори, які наближаються у наступному році, тих, хто ухвалює рішення та розробляє законодавство - Верховну Раду, уряд, президентську адміністрацію - робити те, що необхідно країні і те, на що очікують люди. Я думаю, що українці очікують багато, але, зокрема, вони очікують, що продовжується боротьба з корупцією, що ті, хто несе відповідальність за те, що сталося на Майдані у 2013 році, нарешті будуть притягнуті до суду, а ті, хто займає важливі позиції, будуть виконувати закон. І дуже нормальна вимога, щоб ті, хто дістав багато статків у минулому, показали, звідки вони, і що системній корупції буде покладено кінець, а заснуванням необхідних інституцій була встановлена структура, яка зробить неможливим корупційні дії у майбутньому.

Коли ми можемо очікувати на вашу доповідь?

Ми отримаємо проект перед літньою відпусткою. Потім він піде на переклад, і вже після літа відбудеться попереднє обговорення на засіданні Комітету з питань закордонних справ і в Комітеті з питань міжнародної торгівлі, адже у доповіді є два аспекти – один, за який відповідаю я – це частина Угоди про асоціацію, а аспект зони вільної торгівлі належить Комітету з питань міжнародної торгівлі, де доповідачем є пан Ярослав Валеса. Голосування в рамках пленарного засідання відбудеться до кінця року. Європейська комісія хоче мати доповідь якомога швидше, але ми ще побачимо…

Якими були ваші враження від останнього візиту щодо ситуації в Україні?

Ми бачили, що докладаються зусилля, щоб просувати речі вперед, але також бачили, що є перешкоди. Зокрема, є багато супротиву виключенню з обов’язкового декларування неурядових організацій, коли ж ми говоримо про антикорупційний суд, про друге читання відповідного законопроекту, то є поправки, які повинні бути внесені до проекту.

Я відчуваю, що вже є налаштованість на майбутні вибори. Але я хотів би, щоб всі задіяні партнери просто виконували свої завдання, не роздумували щодо виборів, але працювали над порядком денний реформ.

Але «вікно», яке залишається, дуже невелике. Виборча кампанія розпочнеться вже у вересні…

Тому ми і хочемо, щоб, наприклад, закон стосовно антикорупційного суду був ухвалений до літньої перерви. Ми чули, що друге читання з відповідними поправками буде в травні чи червні. Ми повинні забезпечити, щоб цей суд і ті, хто будуть там працювати суддями, мали кристально чисту репутацію.

Діюче керівництво знаходиться при владі вже чотири роки. Тут в Брюсселі, не зважаючи на офіційні заперечення, таки відчувається «втома від України». Під час Брюссельського форуму модератор панелі, на якій обговорювалося українське питання, назвав Порошенко на 70% олігархом і на 30% президентом…

У мене немає втоми від України, тут багато моїх колег дійсно хочемо, щоб ваша країна досягла успіху.

Але ви є другом України.

Так, ми хочемо вас підтримувати. Всі – президент, прем’єр-міністр, Верховна Рада – всі повинні взяти на себе відповідальність на своїх позиціях, щоб вони знали про це часове вікно, яке може закритися. Дійсно, Україна повинна показати результати, і, насамперед, своїм власним громадянам. Українці очікують, що обрані ними лідери виконають свої обіцянки. Також і друзі України не зможуть переконувати тут тих, хто ухвалює рішення, наслідувати нашому шляху. Станом на сьогодні я б не розмальовував картину дуже негативно. Якщо ви подивитесь на перелік того, що вже було досягнуто за останні чотири роки - президентом, прем’єр-міністром, Верховною Радою – вони всі доклали зусиль, щоб ця країна змінилася. За останні чотири роки зроблено більше, ніж за останні двадцять до цього…

Тому, що нічого не робилося.

Так, і це тому зараз країна там, де вона є. Тому я б не розмальовував все у чорне чи темно-сіре, є світле і сіре. Ми звертаємося до всіх, не зважаючи на те, ким вони є – чи це президент, чи генеральний прокурор, чи Ситник (керівник Національного антикорупційного бюро). Щоб досягти мети, вони повинні працювати разом, а не один проти одного. Це те, на що очікують громадяни - ті, хто несе відповідальність, повинні показати результат, і це - наш постійний мессидж всім, яку б посаду вони не займали. Ще залишається багато роботи, і я сподіваюся, я впевнений, що ми побачимо, крок за кроком, подальший прогрес. Але повинен залишатися, що і далі рухати цю машину, тиск з боку громадянського суспільства, з боку тих, хто є справжніми реформаторами, а не роблять вигляд, що є реформаторами.

З вашої точки зору, що є найбільшою загрозою для держави – війна чи корупція?

Якщо ми змогли знайти вирішення з росіянами, це б не поклало автоматично край корупції. Це дві різні речі. Чи навпаки, якщо ми дійсно показали б гарні показники щодо боротьби з корупцією, успіхи, я боюся, що після цього росіяни навіть ще більше будуть намагатися дестабілізувати країну, тому що коли вони побачать, що Україна є успішною, це буде найбільшою небезпекою для Путіна вдома. Агресія Росії - це не тільки анексія Криму та війна на сході України. В країні також є багато структур та секретних зрадників, які, як би ми сказали в Німеччині, хотіли б танцювати на двох весіллях, які, з одного боку, в Україні, але неофіційно підтримують свої відносини з Кремлем. Ці зрадники мають таємний порядок денний, і це також є загрозою. Але чітке застосування верховенства права, сучасного законодавства, яке відповідає європейським стандартам, зменшить їх кількість та кількість тих, хто хотів би продовжувати корупційні дії. Це те, де країна повинна дійти, і це те, де ми хочемо допомогти. Ми вже допомагаємо, і ми знайшли багато союзників в країні, з якими ми співпрацюємо. Люди, які вже двічі були на Майдані і боролися за свої права та честь, заслужили, щоб отримати результати. Це мотивує нас продовжувати співпрацювати. Ми повинні створити ситуацію, де ми, друзі України, можемо сказати нашій аудиторії, що список досягнутих цілей збільшується, а кількість пунктів, яких не ще вистачає, зменшується. Я думаю, ми на гарному шляху, але треба докласти більших зусиль. Станом на зараз я б хотів би, щоб всі - президентська адміністрація, уряд, парламент зрозуміли, де є реальна потреба продовжувати та показати результат. Інакше будуть збільшуватися сарказм, цинізм чи розпач, а це не те, що ми хочемо, щоб сталося в країні.

Скоро вибори будуть не тільки в Україні, але й в країнах ЄС (23-26 травня 2019 року). Чи не думаєте ви, що майбутній Європейський парламент буде не таким дружнім по відношенню до України?

В цілому, загроза того, що націоналістичні та популістські сили можуть стати більшими, є, але це стосується не тільки України. Всім відомо, що багато націоналістів та популістів сил підтримуються Кремлем, чи то фінансово, чи то ідеологічно. Я думаю, що це загальна боротьба, і якщо в парламенті буде більше прокремлівських сил, це може мати вплив на Україну. Звичайно, це ускладнить ситуацію, але я впевнений, що у нас все ще буде більшість стосовно загальної політики щодо України. Я не песимістичний стосовно цього. Я говорю завжди, що країна може мати реальну європейську перспективу щодо членства, і якщо ви покажете кращі результати, політично ми зможемо опинитися в ситуації, коли ми, як ЄС, відкриємо для себе країну з населенням більше, ніж 40 мільйонів, яка має величезний потенціал, яка реформувала себе і знаходиться на гарному європейському шляху, доброму економічному шляху, має великий потенціал економічного росту, створення робочих місць та споживчий потенціал. І з нашого боку ми не зможемо встояти, що не сказати: «так, ця країна важлива, щоб вона була разом з нами». Саме це те, куди я хочу, щоб ми прийшли. Якщо Україна просто зробить себе більш привабливою, тоді я думаю, всі ті, хто займає прокремлівські позицію, опиняться у більш складному становищі. Зараз, коли люди думають про Україну, на жаль, багато з них думають про нестабільність та корупцію. Я хочу позбавитися цього іміджу, я хочу, щоб ми опинилися в ситуації, в якій ми можемо сказати, що ми не тільки на шляху, але й досягли раз, два, три, чотири, що, порівнюючи з тим, де вони були п’ять років тому з тим, де вони зараз, вже є, що можна записати у список досягнень. Але країна ще не там, де б ми хотіли, щоб вона була. Всі повинні на це працювати, і це буде враховано.

Чи ви збираєтеся взяти участь у наступних виборах?

Так. Я знову буду кандидатом в Європейський парламент. Це буде вп’яте, адже я почав ще у 1999 році.

Щодо майбутніх виборів в Україні, якого роду загрози ви бачите?

Пряма небезпека полягає в тому, що дуже багато людей, які розчарувалися, можуть не прийти голосувати і залишаться вдома. Я впевнений, що коли буде велика явка, популісти і ті, хто пропонує просте вирішення великим проблемам, не отримають шансу. Країна повинна опинитися в ситуації, коли обирають не тільки лідерів, але зміст та наповнення, коли політики повноцінно представляють свою позицію щодо вирішення проблем, а люди отримують вибір.

Чи ви дійсно бачите вибір в Україні серед політиків, за яких люди можуть голосувати?

Мені ще не відомий повний список кандидатів…

Але ви знаєте, хто там буде потенційно?

Саме тому ми б хотіли, щоб новий виборчий кодекс, який застряг на першому читанні, став реальністю. Я б хотів би, щоб зменшився олігархічний вплив у Верховній Раді, чи вони сидять там самі, чи мають своїх уповноважений, які голосують від їх імені. Ви могли б отримати шанс зробити це, якби виборці могли б зробити свій вибір. В багатьох партіях є добрі і погані хлопці. І вони є у списку. Але якщо список відритий для виборців з тим, щоб вони голосували за того, кого б хотіли, це б мало запобіжний характер. Якщо всім відомо, що цей пан платить мільйони, щоб отримати місце, то, можливо, він і не буде платити, бо знає, що може бути не обраним. Ви не можете дати хабаря всім. Але ми, на жаль, цього немає. Ми знову опинимося в ситуації, коли у списку з добрими будуть погані хлопці. Я хотів би, щоб ми цього позбавилися. Я хотів би, щоб виборці могли почистити лист від тих, хто є частиною проблеми. На зараз, я б сказав, що повторення діючої виборчої системи є втраченою можливістю, щоб отримати кращу структуру та людей у нову Верховну Раду.

Ірина Сомер, Брюсель