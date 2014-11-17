«Самопоміч» хоче очолити комітети ВР з оборони, боротьби з корупцією та євроінтеграції

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив представник “Самопомочі” Єгор Соболєв.

Він зазначив, що уряд і парламентська більшість мають стати єдиною командою. “Самопоміч” готова сконцетруватися, насамперед, на роботі на тих місцях, куди нас обрали люди, а саме - в парламенті. Ми готові висунути своїх кандидатів на керівництво комітетами з правосуддя, з місцевого самоврядування, з оборони, з протидії корупції та організованій злочинності, європейської інтеграції, з паливно-енергетичного комплексу”, - сказав він.

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Соболєв зауважив, що сам планує працювати у Комітеті Верховної Ради з питань боротьби з корупцією.

Крім того, Соболєв нагадав про позицію його політичної сили, що при формуванні уряду необхідно “вбити квотний принцип”. “На нашу думку, уряд має формуватися як уряд технократів. Це означає, що міністрами не обов'язково мають ставати депутати. Взагалі міністри можуть не бути політиками”, - сказав він.