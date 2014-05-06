Порошенко проти призначень посадовців за квотним принципом

Про це заявив на брифінгу у Верховній Раді України позафракційний народний депутата, кандидат в Президенти України Петро Порошенко.

Натомість, відзначив Порошенко, «міліція та прокуратура вміють публічно сваритися між собою і перекидати відповідальність неначе розпечену вуглину! Пожежу гасити треба, а не винних шукати».

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«Дії ворогів України очевидні. Цілі – зрозумілі. Куди важливіше сьогодні відверто розібратися із слабкими місцями в нашій обороні», - наголосив політик. Він підкреслив, що «21 лютого нова влада отримала у спадок небоєздатну армію та зруйновані спецслужби», яку не можна «за два місяці привести до ідеального стану». При цьому він наголосив, що необхідно уникати грубих помилок в кадровій політиці через квотний принцип.

«Проблема не в хибності окремих кадрових рішень, а в порочності квотного принципу при розподілі посад. Такий принцип є неприйнятним взагалі, а в силових структурах – тим більше, адже ціною непрофесіоналізму є не матеріальні втрати, а людські життя!», - заявив Порошенко.

«Хто готовий лягти під ніж хірурга, якого допустили до операційного столу не тому, що він фаховий лікар, а тому що у нього квота від політичної партії? - запитує депутат і вважає, що нові призначення не змінять ситуацію і не вирішать проблем, якщо вони знову будуть за партійними квотами.

Порошенко заявив, що він гарантує, що після 25 травня не буде жодних призначень за квотами. При цьому він підкреслив, що країна не може чекати три тижні, і професійні та патріотичні кадри в силових структурах потрібні вже зараз.

