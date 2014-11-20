Турчинов підписав розпорядження про доступ громадян на відкриті засідання Ради

Відтепер будь-яка особа зможе вільно відвідати засідання Верховної Ради, попередньо подавши електронну заявку та отримавши перепустку на відповідний пленарний день, повідомили УНІАН в Інституті медіа права.

Як зазначається в повідомленні, зміни до Регламенту ВР щодо права громадян відвідувати засідання парламенту були внесені ще у березні цього року, однак механізм реалізації цього права через відсутність спеціального розпорядження спікера залишався невизначеним і на практиці потрапити до Верховної Ради звичайним українцям було нереально.

В Інституті медіа права нагадали, що після безрезультатних звернень до спікера парламенту з проханням виконати вимоги закону, редактор ресурсу «Доступ до правди», представниця ГО «Центр UA» Аліса Рубан за підтримки Інституту медіа права подала позов до голови Верховної Ради з вимогою забезпечити доступ громадян до відкритих засідань парламенту.

Читайте такожУ Києві відкривається екскурсійний маршрут на теплоході до Межигір’я«Незважаючи на те, що судове засідання у цій справі, призначене спочатку на 28 жовтня, вже декілька разів відкладалось (наразі розгляд справи призначений на 10 грудня 2014 р.), основний результат боротьби громадськості вже досягнутий – 27 жовтня Олександр Турчинов нарешті затвердив Розпорядження «Про порядок доступу осіб до відкритих пленарних засідань Верховної Ради України» №694», - поінформували в Інституті медіа права.

При цьому зазначається, що на офіційному сайті Верховної Ради відповідний документ досі не оприлюднений, однак юристи Інституту медіа права змогли отримати скановану копію розпорядження у відповідь на свій інформаційний запит.

Відповідно до рішення Турчинова, вільний доступ до засідань буде забезпечений вже з дня відкриття першої сесії Верховної Ради восьмого скликання, йдеться в повідомленні.