В СБУ презентували нову книгу про Голодомор 1932-1933 років в Україні

Як передає кореспондент УНІАН, перед презентацією голова СБУ Валентин Наливайченко зазначив, що розслідування кримінальної справи за фактом вчинення Голодомору-геноциду в Україні 1932-1933 роках СБУ було завершено у 2009 році.

Наливайченко написав вступне слово до книги, де наголосив на тому, що підготовлена за матеріалами кримінальної справи книга надасть можливість українському суспільству і міжнародній спільноті ознайомитись з результатами розслідування та усвідомити масштаби трагедії.

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У книзі, зокрема, надруковані матеріали та документи, які присвячені подіям 1932-1933 років. Основу джерельної бази видання формує вибірка з матеріалів кримінальної справи, які зберігаються в архіві Апеляційного суду Києва і налічують 331 том. Публікація охоплює документи про порушення справи, свідчення очевидців, результати експертиз, висновок про психічний стан людей, спричинений тривалим голодуванням, фотоматеріали 1932-1933 років, постанову Апеляційного суду Києва з мотивувальною частиною про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українців. До книги також увійшли тексти офіційних перекладів міжнародно-правових актів про злочини проти людства, відповідні законодавчі акти України та інші матеріали.