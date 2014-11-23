Молоді тернопільці провели ніч у колишніх камерах КДБ на вшанування жертв Голодомору

Як повідомили кореспонденту УНІАН у місцевій організації Пласту, сьогоднішню ніч у камерах будівлі колишнього КДБ, де зараз працює Музей політв’язнів, молоді люди провели, щоб відчути той жах, крізь який свого часу пройшли їхні предки.

«Під час перебування в казематах ми зосередилися думками на спогадах про людей, які загинули через геноцид українського народу, а також молилися за душі мільйонів людських жертв», – сказала координатор заходу Оксана Липова.

Читайте такожДиректор «Музею радянської окупації» : То був страшний навмисний голодУ свою чергу члени Спілки української молоді вирішили вшанувати пам’ять жертв Голодомору 33-годинним постом та добрими вчинками. «Ми щороку згадуємо про сам факт Голоду 1932-1933 років, про його призвідників, але не в стані осягнути жаху українця, з хати якого вимели останню зернину, село якого оточене кільцем вартових, діти якого просять їсти. Тому ми вирішили вшанувати пам’ять жертв Голодомору шляхом посту, молитви та доброї справи», – пояснили організатори акції «Сопричастя». Кожен, хто погодився взяти в ній участь, відмовився від вживання їжі на 33 години.

«Це є своєрідною особистою жертвою кожного на спомин душ, невинно загиблих від Голоду 32-33 років. Окрім цього, кожен учасник акції впродовж даного часу мав зробити добру справу, метою якої є допомога ближньому, який перебуває у потребі. Це могла бути пожертва, практична допомога, духовна розрада тощо», – зауважили у СУМ.