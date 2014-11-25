Росія готова до повномасштабного вторгнення в Україну - генерал США (відео)

Про це повідомляє канал 24.

«У них є необхідні ресурси. Я не можу, виходячи зі своїх даних, зробити висновки щодо намірів, однак вони продемонстрували здатність це зробити і розмістили для цього потужності», - сказав генерал.

Раніше за "абстрактним" прогнозом глави МВС Арсена Авакова, повідомлялося, що Україна знаходиться на порозі наступного етапу повномасштабного вторгнення.

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Таку думку він висловив в інтерв'ю, відповідаючи на питання про те, наскільки велика можливість російського вторгнення. "Абстрактний прогноз такий: ми на порозі наступного етапу повномасштабного вторгнення", - відповів міністр.