Експерт розповів про переваги Росії над українськими ВМС на морі

"У нашої країни, на жаль, після того, як більша частина бойових кораблів залишилася в окупованому Криму, корабельних сил практично немає", - зазначає експерт.

Голова наглядової ради Фонду "Майдан закордонних справ", експерт з питань Криму, головний редактор сайту BlackSeaNews Андрій Клименко заявив, що перевага Російської Федерації на морі над Військово-Морськими Силами України є абсолютною.

У нашої країни, на жаль, після того, як більша частина бойових кораблів залишилася в окупованому Криму, корабельних сил практично немає, розповів експерт під час чату на "Главреді".

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"На щастя, у нас є один флагман — фрегат "Гетьман Сагайдачний", який зараз базується в Одесі. А решті корабельний склад Військово-Морських Сил України — це допоміжні судна, які важливі, але вони не відіграють суттєвої ролі військової", — додав співрозмовник.

За його словами, Росія зараз має на Чорному морі, крім ракетного крейсера "Москва", два нових фрегата з ракетами "Калібр", чотири нових підводних човни з такими ж ракетами.

"1 червня був прийнятий до складу Чорноморського флоту ракетний корвет з "Калібрами" "Вишній Волочек" і два ракетних корвета, які прийшли з Каспійської флотилії РФ буквально днями", — сказав Клименко.

"У нас в складі ВМС України, на щастя, є (і це результат останніх чотирьох років) досить сильні війська берегової оборони: морська піхота, артилерія, системи залпового вогню "Град" і "Ураган", — підкреслив аналітик.

Як повідомляв УНІАН, за оцінкою експерта, поведінка Росії в Азовському морі вже досягло критичної позначки і необхідно адекватно реагувати на агресію.