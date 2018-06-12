Експерт вказав на агресію РФ в Азовському морі і закликав ВМС України до рішучості

За оцінкою експерта, поведінка Росії в Азовському морі вже досягло критичної позначки і необхідно адекватно реагувати на агресію.

Голова наглядової ради Фонду "Майдан закордонних справ" і головний редактор сайту BlackSeaNews Андрій Клименко вважає, що поведінка Росії в Азовському морі вже досягло критичної позначки і необхідно адекватно реагувати на агресію.

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"Ситуація нова і досить критична. Вона вимагає від України адекватної відповіді на загрози. Це - преамбула, підготовка Росії до агресії. Блокування Маріупольського та Бердянського портів уже є актом агресії. Закон України "Про оборону" базується на відповідній резолюції ООН, яка визначила, що таке агресія. І в резолюції ООН, і в Законі України "Про оборону" блокування портів входить у визначення поняття агресії", - сказав він, передає Главред.

За словами Клименка, українські військово-морські сили повинні були діяти по відношенню до агресора більш жорстко і рішуче, привертаючи увагу міжнародного співтовариства.

"Розумію, що ВМС України зараз діяли в межах своїх традиційних повноважень. Якби був наказ з Києва, то вони могли б зробити більше. Наприклад, я б дав таку дзеркальну відповідь. Росія 21-23 травня оголосила закритим для проведення навчань зі стрільбами великий район на південь від Бердянська. Я б у відповідь оголосив закритим район поблизу Єйська або Темрюка, або Керчі, тобто там, де проходять основні шляхи російських судів з Ростова через Азовське море в Керченську протоку", - підсумував спікер.