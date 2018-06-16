Кремль готує "рік терора" проти мирних регіонів України - Горбулін

На думку Горбуліна, "заради них все і затівається, заради страху українських громадян і невизначеності".

Кремль піднімає ставки і, схоже, готує рік терору проти мирних регіонів України, уразливих цільових груп, зокрема дітей.

Таку думку у статті "Вулканічний синдром" для DT.UA висловив директор Національного інституту стратегічних досліджень, академік НАН України, член політичної підгрупи ТКГ у Мінську Володимир Горбулін.

"Більше смертей, більше політичних вбивств, більше хаосу і тривоги - все це у підсумку спрямовано на чинну владу ... І завжди будуть поруч "конструктивні політики", які запропонують "помиритися" і "завершити безглузду війну", - зазначає він.

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На думку Горбуліна, "заради них все і затівається, заради страху українських громадян і невизначеності".

"Показати, що Росія може робити на нашій території все, що захоче. Що її неможливо перемогти. Але це можливо. Не тут і не зараз, але можливо. Головне - не боятися ... Комунізму вже немає. Не буде і російського режиму. Але наш успіх залежить не лише від цього, але і від нашої згуртованості, наявності проривних пріоритетів і чітких стратегій їх досягнення", - заявив експерт.