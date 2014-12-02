Місця комуністів у Раді освятив священик (фото)

Про це повідомляє LB.ua.

На цих місцях тепер сидять депутати від "Самопомочі".

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Раніше депутати "Свободи", які пройшли до парламенту, заявили, що покличуть священика, аби освятити місця, де сиділи комуністи. Про це заявив депутат Юрій Бублик. За його словами, на нових місцях "свободівцям" не дуже комфортно.