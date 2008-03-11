У Ющенка переконують, що створення президентської республіки - це міф

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що найбільш компромісною і найбільш вдалою для України залишається змішана форма правління. Про це заявила заступник глави Секретаріату Президента України секретар Національної конституційної ради Марина СТАВНІЙЧУК в інтерв’ю Інтернет-виданню “Главред”.

Зокрема, коментуючи підготовку нової редакції Основного Закону, М.СТАВНІЙЧУК запевнила, що “за всіх умов, не буде відбуватися переписування Конституції, принаймні в бік зменшення переліку і обсягу прав громадян тощо”.

За її словами, “Президент чітко заявив, що на сьогодні найбільш компромісною і найбільш вдалою залишається змішана форма правління. Тобто те, що закидається сьогодні Президентові, зокрема, що він наполягає на президентській республіці з поверненням собі чи надбанням якихось неймовірних прав, не відповідає дійсності. Не йдеться про це. Немає цього ні в статті за підписом Президента, що опублікована останнім часом, ні у виступі глави держави на першому засіданні Національної конституційної ради”.

На думку М.СТАВНІЙЧУК, “чутки про це (про створення президентської республіки – УНІАН) є надуманими. Очевидно, цей міф комусь вигідний, поширюється в суспільство під час різного роду обговорень, через засоби масової інформації. Але у позиції Президента ви ніде цього не побачите. Закликаю говорити мовою оригіналу».

М.СТАВНІЙЧУК переконана, що зрештою усі політичні сили “будуть змушені сідати за круглий, овальний, квадратний, п’ятикутний чи шестикутний стіл, аби починати говорити, чути один одного і неминучий у цьому процесі момент домовленостей”.

За її словами, “сьогодні очевидно, що, до прикладу, в наших умовах для України є компромісною змішана форма правління. Те, що існує певний дуалізм по лінії виконавчої влади, чітко не розмежовані повноваження Президента України та Кабінету Міністрів України, що були ще більше здеформовані після внесення змін у 2004 році та прийняття чинного Закону «Про Кабінет Міністрів України», це тільки початок розмови”.

Заступник глави Секретаріату Президента “переконана, що сьогодні не буде такої ситуації, коли в Україні ліквідується інститут Президента чи інститут прем’єр-міністра. Немає такої потреби в суспільстві. Не допустять ні політичні сили, ні в суспільстві такої ситуації, що хтось один буде владарювати. Хоч, безперечно, існує проблема чіткого розмежування повноважень та конституційного механізму налагодження взаємодії гілок влади”.

Як повідомляв УНІАН, 10 березня, виступаючи в Брюсселі, прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО висловила переконання, що Верховна Рада України підтримає лише ті зміни до Конституції, які передбачатимуть перетворення України на парламентську республіку.

“Шанс пройти через парламент має тільки парламентська форма правління”, - сказала прем’єр, додавши, що на її думку, президентська форма правління не одержить підтримки українських депутатів.