США радять Україні не опускати руки, які стукають у двері НАТО

Навіть якщо Україні не запропонують в Бухаресті плану дій щодо НАТО – це нічого не змінить у напрямку наближення, вважає представник Держдепартаменту США.

В інтерв’ю Радіо СвободаКурт Волкер наголосив, що Сполучені Штати підтримують прагнення України та Грузії до НАТО і роблять усе, щоб допомогти їм у цьому.

«Що ми маємо? Держави – Україна та Грузія, які виявили бажання наблизитися до трансатлантичної співдружності, до НАТО. Ми підтримуємо це натхнення. З нашого боку відповідь є: «Так»! Ми кажемо, що вітаємо такі прагнення Грузії й України. Це – аспект напрямку», – заявив Курт Волкер.

За його словами, НАТО веде інтенсивний діалог із Україною і Грузією на тему їхнього членства в Альянсі.

«Ми хочемо їм допомогти, це зрозуміло... Чи ми запропонуємо їм план дій щодо членства? Це – рішення, яке має ухвалити НАТО... Якщо цього не станеться в Бухаресті, то аспект напрямку все одно залишається тим самим: ці країни висловили бажання наблизитися до НАТО, ми хочемо їм допомогти», – наголосив виконувач обов’язків заступника Держсекретаря США з європейських та євразійських питань Курт Волкер, кандидатуру якого адміністрація Джоджа Буша пропонує на посла США в НАТО.

Саміт НАТО в Бухаресті розпочнеться 4 квітня.