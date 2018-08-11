Лайма Вайкуле висловила свою чітку позицію щодо анексованого Криму

Актриса категорично відмовилася їхати в анексований Крим.

Відома співачка з Латвії Лайма Вайкуле напередодні свого концерту в Одесі зробила несподівану заяву про Крим.

Про це пише Думская.net.

Артистка стверджує, що, незважаючи на великі гонорари, не має наміру відвідувати анексований Росією український півострів.

"Ні. Нам заборонено. Нам, європейцям, — уточнила Вайкуле. У ЗМІ її часто називають «російською співачкою», хоча у Вайкуле латвійське громадянство. — Я туди не поїду, який би гонорар мені не пропонували", – відповіла зірка на питання кореспондента, чи поїде вона виступати в Крим.

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Також актриса однозначно заявила, що у неї немає і не може бути ностальгії за СРСР.

"Ні й ні! У мене немає і не може бути ностальгії за СРСР! Я щаслива, що все це зруйнувалося. Хоча було важко. Може, це і вам належить пережити в Україні. У 90-х я бачила людину, у якої замість взуття взимку були газети. Перехід був дуже важким. Я в політиці нічого не розумію, але якщо ви вступите в Євросоюз... Я знаю, що будь-який перехід буде дуже складний. Ми пройшли це. У Латвії десять років була злидні. Але сьогодні ми щасливі", - заявила Вайкуле.

Зазначимо, у Літньому театрі одеського Морвокзалу, пройшов концерт легендарної Лайми Вайкуле.