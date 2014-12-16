Штепа в суді вимагає визнати її потерпілою: я провела в полоні 81 день

Як передає кореспондент УНІАН, про це Штепа заявила сьогодні в ході судового засідання в Червонозаводському районному суді Харкова, на якому розглядається справа з обвинуваченням її в посяганні на територіальну цілісність України.

"Моє клопотання - повернути назад акт обвинувальний. Поки не буде в обвинувальному акті, що я була в полоні 81 день з 84... Повинна бути постанова про те, що я потерпіла, що я була в полоні і тоді можна його розглядати", - заявила екс-мер.

Вона також наголосила, що заперечує свою провину.

Читайте такожСуд відмовив Штепі в переведенні розгляду її справи в Слов’янськКрім того Штепа заявила, що не встигла ознайомитися з матеріалами справи.

"Я не ознайомилася з матеріалами справи. Мені дали 5 днів", - сказала вона. Справа складається з 8 томів і кількох доповнень.

Як повідомляв УНІАН, колишнього мера Слов'янська Донецької області Нелі Штепу затримали в липні 2014 року. 8 жовтня їй оголошено остаточну підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110 ККУ (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей) і ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи організації).

Екс-мер міста звинувачується в закликах до зміни кордонів України, сприянні проведенню псевдореферендуму про відділення Донецької області від України, створенні умов для діяльності терористичних груп та організацій. 31 жовтня прокуратура передала в суд обвинувальний акт у справі Штепи.

5 листопада в Харкові представники прокуратури та захисту Штепи під час засідання Червонозаводського районного суду Харкова заявили клопотання про перенесення розгляду справи за підсудністю у Слов'янський міськрайонний суд, тобто за місцем вчинення правопорушення. Матеріали були направлені до відповідного суду для вирішення цього клопотання.

20 листопада Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних і кримінальних справ прийняв рішення повернути кримінальне провадження щодо Штепи для розгляду в Червонозаводський районний суд Харкова.