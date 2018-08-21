100 днів голодування: Москалькова стверджує, що стан Сенцова «задовільний»

Уповноважений з прав людини у РФ Тетяна Москалькова стверджує, що консиліум лікарів оглянув голодуючого 100-й день незаконно засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова, його стан «задовільний».

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це вона заявила на прес-конференції в Москві.

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«Вчора у Сенцова було проведено консиліум лікарів, збиралися лікарі ФСВП і міської лікарні Салехарда, вони визначали, який його стан на сьогодні. На сьогодні - задовільний, він пересувається, встає, отримує спеціальне харчування Nutridrink», - сказала Москалькова.

Довідка УНІАН. Співробітники ФСБ РФ затримали Сенцова в Криму навесні 2014 року. Його переправили до Росії, де судили за сфабрикованим обвинуваченням в організації терактів і підпалів офісів партій на півострові. Російський суд у серпні 2015 року засудив його до 20 років ув'язнення.

Сенцов перебуває в колонії в місті Лабитнангі на Ямалі.

14 травня він почав голодовку з вимогою до Кремля звільнити всіх українських політв'язнів.

14 серпня російська правозахисниця Зоя Свєтова, яка відвідала Сенцова в колонії, заявила, що він назвав свій стан здоров'я передкритичним.