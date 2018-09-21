Таємниці українського оборонного замовлення: скільки заробляє приватна платформа, яка нещодавно була державною

Два роки тому, у жовтні 2016 року, під час міжнародної виставки «Зброя й безпека», тодішній голова Держконцерну «Укроборонпром» Роман Романов і його підлеглі заявляють про створення платформи розвитку інновацій. Називають її UkrARPA.

Платформа розвитку інновацій мала знаходити новітні розробки озброєння й приватне фінансування для них. А потім обіцяла допомагати виробнику із продажем цих розробок нашій армії і навіть за кордон.

«Саме така реформа оборонно-промислового комплексу, державно-приватне партнерство, створення потужних кластерів, використання західних корпоративних стандартів та інноваційний розвиток дозволять вивести на новий рівень військовий і економічний стан України», - підкреслював Романов два роки тому.

Ба більше, до розкрутки цієї державницької ідеї долучився особисто президент.

««Укроборонпром» створює Платформу розвитку інновацій - UkrARPA!

Інноваційна платформа стане аналогом американської Агенції передових оборонних дослідницьких проектів, у надрах якої був створений Інтернет.

UkrARPA дозволить нам сконцентрувати передову наукову думку та інвестиції. Це важливий крок у становленні України як сильної держави з потужною «оборонкою»!», - такий напис у жовтні 2016 року з’явився на сторінці Порошенка в одній з соцмереж.

Тож, що там із концентрацією передової наукової думки сьогодні, коли минуло майже два роки? Журналісти програми «Гроші» зацікавились темою і дійсно знайшли у реєстрі ту саму «Платформу розвитку інновацій».

Правда, зараз у назві Платформи чомусь відсутня інтригуюча абревіатура UkrARPA. Та й сама ця компанія, яку обіцяв створити державний «Укрообронпром», хто б міг подумати, тепер чомусь… приватна. Заснована офшором із Кіпру, серед трьох маловідомих власників якого увагу привертає Ігор Куєк – рідний брат опальної співачки Ані Лорак.

Тобто поки Лорак живе й заробляє в Москві і так непатріотично співає, наприклад, на дні Військово-морського флоту РФ, її рідний брат шукає гроші для українських військових?...

Та й взагалі, що все це означає? Врешті решт, як так сталося, що державна ініціатива стала приватною фірмою? Ідемо в офіс, де вона зареєстрована.

Правда, тут такої компанії не знаходимо: «Платформа розвитку інновацій, пам’ятаєш, у нас була? Вони ж з’їхали?».

Отакої: компанія, яку рекламував головний зброяр і навіть сам головнокомандувач, тепер навіть немає власного офісу?

Проте має красивий сайт. Тут керівники платформи (хто це – ми розповімо далі) хваляться своїми проектами: профінансованими і реалізованими. Їх аж три. Це фільтрувальна станція та літальні безпілотники «Спароу» і «Ансфер».

Плани - більш вражаючі. Тут і мобільні міношукачі, і міномети, і навіть гелікоптери. Але… Як ви вже здогадалися, так грандіозно все виглядає лише в інтернеті.

Відомий волонтер, а зараз військовий, керівник проекту «Аеророзвідка» Натан Хазін критикує головну розробку і гордість «Платформи розвитку інновацій» - безпілотник Спароу: «Це не дороблений апарат, на мій погляд… Вони або не будуть використовуватися, або впадуть в першому ж польоті. І скажуть, ну, недосконалість, ну, недороблені, маємо ще допрацювати».

Експерт пояснює, що критику цей безпілотник (до речі, із китайською начинкою), заслуговує тому, що вразливий до засобів радіоелектронної боротьби. На додачу – має невелику дальність польоту та регулярні збої системи. Їх, до речі, визнає навіть розробник «горобця».

«Бувають ситуації, коли вони перегріваються, після тряски також починають давати збої. Тобто не все гладко», - розповідає директор «НВП «Спайтек»» Вадим Болтва.

Втім всі ці недоліки чомусь просто не помітили чиновники у погонах, які другий рік поспіль включають безпілотники «Спароу» в таємне державне замовлення для оборонки. За словами Болтви, першу партію з 13-ти комплексів вже відгружено в збройні сили. «Ми зараз працюємо над другим контрактом, який уклали з іншим родом військ, туди буде поставлено вдвічі більше комплексів», - розповідає директор «НВП «Спайтек»».

Яким же дивом недороблений безпілотник, який критикують самі військові, зміг залетіти на бюджетне фінансування?! Відповідь дає власник фірми-виробника. «Нам допомагали, скажімо так, просувати і представляти [продукцію]», - розповідає власник «НВП «Спайтек»» Павло Грозов.

Отже, завдяки «допомозі» Платформи, армія вже отримала і ще отримає безпілотники сумнівної якості. Виробник за це отримав і ще отримає державні гроші. І, звісно, заробила та сама, тепер вже не державна, а приватна Платформа розвитку інновацій. Адже, за словами директора «НВП «Спайтек»» Вадима Болтви інвестори «отримують повернення інвестицій з невеличким плюсом».

Повернення інвестицій і «невеликий плюс» - гарний бізнес Платформи. Але скільки це грошей? Зважаючи, що один комплекс «Спароу» коштує держбюджету майже два з половиною мільйони гривень (близько 100 тисяч доларів), в минулому році було придбано 13 комплексів, а на цей рік заплановано ще приблизно 25, разом виходить - 100 мільйонів гривень. І частина з них повернеться як вдячність за допомогу ділкам з Платформи.

Втім, за словами волонтерки, керівниці «Центру підтримки аеророзвідки» Марії Берлінської, яка літала чи не на всьому, що літає, безпілотники подібного до «Спароу» класу насправді коштують значно менше. «Це можна насправді створити за кілька тисяч доларів (а не за сотні). Я свого часу літала на дронах, які цілком покривали до 30 кілометрів відстані, і вартість їх вимірювалася у 3-4-5 тисяч доларів», - розповіла вона.

Марія Берлінська критикує ще кілька аналогічних схем, за якими таємно вимивають гроші із засекреченого держзамовлення: «Коли, наприклад, ставиться націнка вдвічі більша, це ще можна зрозуміти. Але коли безпілотник, вартість якого, в кращому випадку, 5-10 тисяч доларів, купується за 150-200 тисяч доларів і видається за новітню розробку – це вже зовсім інше питання».

Не питання, а чиста корупція, додає волонтер і військовий, керівник підрозділу «Аеророзвідка» Натан Хазін: «Зрозуміло, що в нормальній державі все це є корупційна складова... Коли колишні відкривають свої компанії, відкривають свої філії, щось вони не дозволили під час свого керівництва, зараз вони роблять це з кимось».

Хто ж ці люди? Найвідоміший з «колишніх», хто зараз заробляє на Платформі розвитку інновацій, Денис Гурак, який раніше обіймав посаду заступника голови «Укроборонпрому» Романова (який і презентував Платформу). Наразі Гурак офіційно – найманий менеджер, партнер Платформи. Ба більше. Колишній радник Гурака Дмитро Ружицький зараз – директор Платформи. Колишній працівник «Спецтехноекспорту» Дмитро Шестаков зараз – керуючий партнер Платформи…

Гурак з колегами були звільнені з «Укроборонпрому», але всі займалися цим державним проектом під час служби. Виходить, просто перевели його на приватні рейки?

Тобто два роки тому Україні гучно обіцяли прорив. А насправді тепер купка ділків заробляє мільйони, проштовхуючи у державне замовлення продукцію сумнівної якості. Замовлення ці, нагадаємо, цілком таємні. Одже ніхто не має докопатися до правди. «Я можу туалетний папір зробити цілком таємним і ви не зможете про нього отримати інформацію… А чого він коштує в 5 раз дорожче ніж звичайний, тому що він військовий! І його ТТХ цілком таємні, тому ми не можемо вам про це казати», - проводить аналогію Натан Хазін.

Втім, не тільки в цьому проблема. Проблема ще й у тому, що заробляють на держзамовленнях різні ділки, а проблеми з сумнівною продукцією розгрібають військові, які боронять країну. І розгрібають вони все це мовчки.

Насправді, взявшись за цю тему, «Гроші» розворушили справжнє кодло. Журналісти понад місяць намагалися записати інтерв’ю усіх зазначених діячів. Втім, гроші люблять тишу. Особливо гроші з таких таємних статей оборонного бюджету. Тому не дивно, що всі категорично відмовились спілкуватися. Єдине - «Укроборонпром» таки офіційно визнав провал: мовляв, реалізувати гучно заявлене президентом й його кадром Романовим вони офіційно нібито не змогли, тому співробітники «Спецтехноекспорту» та інші особи взялись це робити власними силами. «Через законодавчі обмеження щодо діяльності державних компаній-спецекспортерів, дану ідею не вдалося реалізувати в рамках діяльності ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт». З огляду на це, співробітники ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» та інші приватні особи виступили ініціаторами та засновниками приватної організації «Платформа розвитку інновацій» та БО «Благодійний фонд «Розвитку інновацій»», - пояснили в компанії.

Як при цьому використовується доступ до таємних даних про держзамовлення, як використовують зв’язки і адмінресурс – ані пари з вуст.

Олександр Крижанівський, Тетяна Стежар