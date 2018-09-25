Зеленський вирвався на друге місце у президентському рейтингу - опитування (відео)
Лідером електоральних симпатій у президентському рейтингу, згідно з результатами опитування, є Юлія Тимошенко. За неї готові віддати свої голоси 13,2% усіх опитаних. На другому місці - Володимир Зеленський, за нього готові проголосувати 7,8%.
Про це свідчать результати опитування "Моніторинг електоральних настроїв українців", проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" з 10 по 18 вересня 2018 року.
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Далі йде Петро Порошенко із 6,8%, Анатолій Гриценко – 6,6%, Юрій Бойко – 5,7%, Вадим Рабинович – 5,4%, Олег Ляшко – 5,2%, Святослав Вакарчук – 5,0%.
Рейтинг інших кандидатів – менше 2,5%. Не визначилися із вибором – 17,0%, не хочуть брати участі у голосуванні – 12,6%.
Зазначається, що підтримка Тимошенко є більш-менш рівномірною в усіх макрорегіонах з акцентом на Центр. Зеленського більше підтримують у Центрі та на Півдні, Порошенка та Гриценка – на Заході. Бойко та Рабинович традиційно мають найкращі показники у південно-східних регіонах.
Рейтинг так званого "другого вибору" показує, що теоретично Гриценка, Тимошенко та Зеленського могли б ще підтримати до 5% опитаних за умови, якщо їхній основний фаворит виборців не братиме участі у виборах.
Вакарчука за таких умов могли б підтримати ще 4,4% виборців, Рабиновича – 3,8%, Садового – 3,4%, Ляшка – 2,8%, Наливайченка – 2,2%, Шевченка – 2,2%.
Дослідження проведене з 10 по 18 вересня 2018 року.
Аудиторія: населення України від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.
Раніше опитування, проведене трьома дослідницькими центрами - КМІС, Центру Разумкова та СОЦИС, - свідчило, що Володимир Зеленський (6,7%) та Святослав Вакарчук (6,5%) опинилися на третьому і четвертому місці в рейтингу кандидатів на посаду президента.