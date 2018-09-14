Зеленський та Вакарчук на третьому і четвертому місці в рейтингу кандидатів на посаду президента - опитування

Лідирують Тимошенко і Порошенко.

Володимир Зеленський (6,7%) та Святослав Вакарчук (6,5%) на третьому і четвертому місці в рейтингу кандидатів на посаду президента.

Як передає кореспондент УНІАН, такі дані опитування, проведеного 30 серпня — 9 вересня трьома дослідницькими центрами: КМІС, Центру Разумкова та СОЦИС. Опитано 10005 респондентів. Похибка становить близько 1,2%.

Якби вибори відбулися найближчої неділі, за Тимошенко готові віддати голоси 11% опитаних, а за Порошенка — 7,1%. На п’ятому місці Анатолій Гриценко з 6,3%, далі Юрій Бойко — 6%, Олег Ляшко — 4,4%, Вадим Рабінович — 3,6%, Андрій Садовий — 1,8%, Олександр Шевченко — 1,8%, Олег Тягнибок — 1,4%, Андрій Білецький — 0,5%.

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В той же час не визначилися за кого голосувати 23,4% опитаних, а 15% не брали б участі в голосуванні.

Варто зазначити, що наразі ні Зеленський, ні Вакарчук не заявили, що йдуть на вибори.

Раніше, як повідомляв УНІАН, відповідаючи на запитання по кожному з політиків, наскільки зацікавлена Росія в тому, щоб він став наступним президентом України, опитані зазначили, що найбільше Росія зацікавлена в таких кандидатах, як Юрій Бойко (46,5%), Вадим Рабінович (37,9%), Юлія Тимошенко (28,4%), Петро Порошенко (19,8%), Олег Ляшко (15,4%), Володимир Зеленський (7,1%), Анатолій Гриценко (6,7%), Андрій Садовий (5,2%), Святослав Вакарчук (3,7%).