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Клімкін прокоментував появу провокаційних білбордів на Закарпатті

12:33, 21 жовтня 2018
Політика
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Клімкін прокоментував провокаційні білборди на Закарпатті / фото УНІАН

Відповідне повідомлення міністр розмістив у Twitter.

"Ще тільки-но сказав про очікувані провокації на Закарпатті, як майже одразу там таємничо з’явилися білборди із засудженням начебто угорського сепаратизму. Важливо не тільки засудити, але й з’ясувати, хто за цим стоїть", - написав він.

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Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня в кількох районах Закарпатської області було помічено рекламні щити з зображенням 3-х лідерів Товариства угорської культури Закарпаття (ТУКЗ) і написом "Зупинимо сепаратистів". Зокрема, такі білборди виявили при в’їзді в Ужгород у селі Минай та при в’їзді у село Гать Берегівського району.

У Закарпатській облдержадміністрації зауважили, що рекламу було поклеєне на щити самовільно вночі.

Голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль назвав появу білбордів примітивною провокацією російських спецслужб та повідомив, що правоохоронці розшукують виконавців. В угорських організаціях Закарпаття назвали цей випадок продовженням антиугорської кампанії в Україні.

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Теги: #Закарпаття#сепаратизм#Угорщина і Україна