Порошенко закликав ПАРЄ докласти всіх зусиль для звільнення Савченко

Про це йшлося під час зустрічі Порошенка із президентом Парламентської асамблеї Ради Європи Анн Брассер та делегацією ПАРЄ, яка перебуває в Україні з робочим візитом, повідомляє прес-служба президента.

"Ми обрали її членом делегації до Парламентської Асамблеї Ради Європи, і було б цілком природньо, щоб ПАРЄ прийняла необхідне рішення щодо звільнення депутата, льотчиці, яка захищала свою країну", – наголосив глава держави.

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"Прошу Парламентську Асамблею Ради Європи докласти усіх необхідних зусиль для звільнення члена української делегації в ПАРЄ", – заявив Порошенко