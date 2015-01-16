Порошенко закликав ПАРЄ докласти всіх зусиль для звільнення Савченко
00:31, 16 січня 2015Політика
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Президент України Петро Порошенко занепокоєний ситуацією навколо української льотчиці Надії Савченко і закликав ПАРЄ докласти усіх необхідних зусиль для звільнення члена української делегації в Асамблеї.
REUTERS
Про це йшлося під час зустрічі Порошенка із президентом Парламентської асамблеї Ради Європи Анн Брассер та делегацією ПАРЄ, яка перебуває в Україні з робочим візитом, повідомляє прес-служба президента.
"Ми обрали її членом делегації до Парламентської Асамблеї Ради Європи, і було б цілком природньо, щоб ПАРЄ прийняла необхідне рішення щодо звільнення депутата, льотчиці, яка захищала свою країну", – наголосив глава держави.
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"Прошу Парламентську Асамблею Ради Європи докласти усіх необхідних зусиль для звільнення члена української делегації в ПАРЄ", – заявив Порошенко
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