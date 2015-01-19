Польща призначить урядового уповноваженого з підтримки реформ в Україні

Як передає кореспондент УНІАН, про це Копач заявила під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком після міжурядових консультацій сьогодні в Києві.

«Ми всі знаємо, і ми всі погодилися, що дуже важливим є час для впровадження реформ. І тому я прийняла рішення про призначення уповноваженого уряду з питань координації дій, які підтримують реформи в Україні. Завдяки цьому наша допомога буде ефективнішою», - сказала вона.

Крім того, Копач зазначила, що голови урядів домовилися створити Українсько-польську раду обміну.

Читайте такожПольща надасть Україні 10-річну програму кредитування на €100 млн«Ми в майбутньому створимо польсько-українську раду обміну молоддю... Такий обмін молоддю - це найкраща наша інвестиція в майбутнє», - додала глава польського уряду.

Також, за її словами, Польща представила українським партнерам розширену стипендіальну програму.

Крім того, сторони обговорили питання співпраці у військово-технічній сфері, міжнародної безпеки, питання малого прикордонного руху та ін.