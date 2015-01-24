Більдт назвав терором обстріл Маріуполя та не виключив, що Росія готує наступ

Колишній міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт назвав терором ракетний обстріл Маріуполя, і не виключив, що Росія готує наступ.

Так він прокоментував в Twitter сьогоднішній обстріл Маріуполя з «Градів».

«У чому мета російської ракетної атаки на Маріуполь? Просто терор? Або підготовка до наступу?», - написав Більдт.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці по Маріуполю були випущені повні боекомплекты з трьох «Градів».

За інформацією штабу АТО сектора «М», сьогодні вранці територія житлового мікрорайону «Східний» у Маріуполі була обстріляна бойовиками з так званої «ДНР» з боку населених пунктів Саханка і Заїченко.

За даними розвідки, три установки РСЗВ «ГРАД» випустили в напрямку житлових кварталів міста за повного боєкомплекту. Терористи свідомо знали, що в напрямку обстрілу знаходяться житлові будинки і дислокується велика кількість мирного населення.

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Станом на 14.15 в результаті ранкового обстрілу бойовиками Маріуполя загинули 16 мирних жителів, а ще 83 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

74 поранених госпіталізовано в лікувальні установи Маріуполя, а ще 9 надана допомога, після чого людей відпустили по домівках.