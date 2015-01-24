По Маріуполю були випущені повні боєкомплекти з трьох «Градів» - дані розвідки

Сьогодні вранці по Маріуполю були випущені повні боєкомплекти з трьох «Градів».

Про це повідомляє сайт Маріупольської міської ради з посиланням на дані розвідки.

За інформацією штабу АТО сектора «М», сьогодні вранці територія житлового мікрорайону «Східний» у Маріуполі була обстріляна бойовиками з так званої «ДНР» з боку населених пунктів Саханка і Заїченко.

За даними розвідки, три установки РСЗВ «ГРАД» випустили у напрямі житлових кварталів міста по повному боєкомплекту. Терористи свідомо знали, що у напрямі обстрілу знаходяться житлові будинки і дислокується велика кількість мирного населення.

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На місці трагедії знаходяться міський голова Юрій Хотлубей, керівники всіх служб міста, працюють спецпідрозділи міліції, батальйони спецпризначення.

За попередніми даними, в результаті обстрілу загинули не менш як 10 мирних жителів, є поранені.