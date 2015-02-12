Ватажки "ДНР" і "ЛНР" підписали запропонований "нормандської четвіркою" документ

У свою чергу, глава "ДНР" Олександр Захарченко повідомив, що пункти документа, підписаного учасниками контактної групи, вимагають додаткового узгодження. При цьому він зазначив, що "завдяки гарантіям президента Росії, канцлера Німеччини і президента Франції ми підписали сьогодні угоду, яка, як ми сподіваємося, покладе край бойовим діям і дозволить ДНР і ЛНР зайнятися мирним будівництвом на благо нашого народу", пише ТАСС.

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"Цим кроком ми допоможемо змінитися і самій Україні", - вважає він.

Потім глави ДНР і ЛНР повернулися в будівлю "Дипсервис Холу" в Мінську, де проходила зустріч учасників контактної групи по Україні.