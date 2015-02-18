Командир "Кривбасу" заявляє, що відхід з позицій виконувався за наказом

Про це пише сайт Громадського зі слів командира батальйону Віктора Почерняєва.

Він повідомив, що до моменту виходу з Дебальцевого в батальйоні був 21 загиблий.

Читайте такожЧастина військових із 40-го батальйону вирвалася з оточення в районі ДебальцевогоЗа його словами, батальйон за наказом почав виходити з вчорашнього вечора. Вийшов поки що не весь батальйон, тому сказати точне число поранених і загиблих не можна. Частина потрапила під обстріл і досі не дісталася до Артемівська.