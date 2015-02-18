Командир "Кривбасу" заявляє, що відхід з позицій виконувався за наказом
15:06, 18 лютого 2015Політика
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Інформація, поширена в ЗМІ, про самовільний вихід з позицій бійців 40-го батальйону територіальної оборони «Кривбас» не відповідає дійсності.
REUTERS
Про це пише сайт Громадського зі слів командира батальйону Віктора Почерняєва.
Він повідомив, що до моменту виходу з Дебальцевого в батальйоні був 21 загиблий.
Читайте такожЧастина військових із 40-го батальйону вирвалася з оточення в районі ДебальцевогоЗа його словами, батальйон за наказом почав виходити з вчорашнього вечора. Вийшов поки що не весь батальйон, тому сказати точне число поранених і загиблих не можна. Частина потрапила під обстріл і досі не дісталася до Артемівська.
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