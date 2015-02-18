Євросоюз має розглянути можливість військової операції на Донбасі - Єлісєєв

Про це сказав представник України при ЄС Костянтин Єлісєєв в ефірі ВВС Radio.

"Ми повинні використати всі наші зусилля і можливості, не тільки Україна, але і США з ЄС, щоб натиснути на Кремль для припинення бойових дій. Якщо це не допоможе, ми повинні говорити про план "Б". Можливо, для ЄС для настав час подумати про можливість військової операції на Донбасі", - сказав Єлісєєв, пише Українська правда.

Читайте такожЄлісєєв закликав Брюссель винести на розгляд Ради ЄС та саміт ЄС трагедію під Волновахою

За його словами, на прикладі Дебальцевого видно порушення з боку підтримуваних Росією сепаратистів підписаних мінських угод.

"Ми наполягаємо, що припинення вогню повинне проходити по всій лінії зіткнення, зафіксованій в домовленостях. Ми закликаємо міжнародну громадськість, Європейський союз посилити тиск на Кремль, щоб припинити бойові дії", - додав він.

Єлісєєв підкреслив, що атаками на Дебальцеве Росія ставить під питання виконання мінських угод, підписаних за підтримки європейських лідерів.

"Ми ще раз закликаємо лідерів Німеччини і Франції вплинути на Володимира Путіна, щоб він змусив терористів припинити вогонь", - сказав він.

Як повідомлялося, Федеріка Могеріні заявила, що у випадку, якщо бойові дії триватимуть і порушення мінських домовленостей продовжуватиметься, ЄС буде готовий до нових дій.