Штаб АТО спростовує заяву Путіна про оточення під Дебальцевим

Про це кореспондента УНІАН заявив начальник прес-центру штабу АТО Олександр Мотузяник.

“Факт оточення не підтверджується. В районі Дебальцевого тривають бойові дії. Бойовики обстрілюють як сили АТО, так і сам населений пункт Дебальцеве”, - зазначив Мотузяник.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні після переговорів у Мінську в «нормандському форматі» Путін, посилаючись на бойовиків, заявив про оточення під Дебальцевим.

«Проблема спочатку полягала в тому, що представники Донецької і Луганської народних республік стверджують, що у відповідь на агресивні дії київської влади вони не тільки стримали атаки армії, силових структур Києва, а й, перейшовши в наступ, оточили значне угруповання від 6 до 8 тисяч людей. Вони, звісно, виходять з того, що це угруповання складе зброю і припинить опір», - сказав Путін.