Штаб АТО спростовує заяву Путіна про оточення під Дебальцевим
Штаб проведення антитерористичної операції спростовує заяву президента РФ Володимира Путіна про оточення українських військових під Дебальцевим Донецької області.
Про це кореспондента УНІАН заявив начальник прес-центру штабу АТО Олександр Мотузяник.
“Факт оточення не підтверджується. В районі Дебальцевого тривають бойові дії. Бойовики обстрілюють як сили АТО, так і сам населений пункт Дебальцеве”, - зазначив Мотузяник.
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Як повідомляв УНІАН, сьогодні після переговорів у Мінську в «нормандському форматі» Путін, посилаючись на бойовиків, заявив про оточення під Дебальцевим.
«Проблема спочатку полягала в тому, що представники Донецької і Луганської народних республік стверджують, що у відповідь на агресивні дії київської влади вони не тільки стримали атаки армії, силових структур Києва, а й, перейшовши в наступ, оточили значне угруповання від 6 до 8 тисяч людей. Вони, звісно, виходять з того, що це угруповання складе зброю і припинить опір», - сказав Путін.