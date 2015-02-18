Усі підрозділи, які вийшли з Дебальцевого, підуть на ротацію - Порошенко

Про це в Артемівську заявив президент України Петро Порошенко під час зустрічі з військовими, яких було перегруповано з Дебальцевого, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

"Я гордий і щасливий тим, що є верховним головнокомандувачем таких Збройних сил. Ви тримали удар до кінця, не здаючи своїх позицій у Дебальцевому. Ми захищаємо свою землю, і я кожному з вас дякую за мужність, дякую за героїзм", – заявив президент.

Говорячи про виконання Мінських домовленостей та ситуацію останніх днів у Дебальцевому, Порошенко зазначив: "Весь світ побачив, як Росія не виконує свої зобов'язання".

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Командир 128-ї Мукачівської гірсько-піхотної бригади Герой України Сергій Шаптала підкреслив, що солдати намагалися тримати позиції до останнього. "Скажу за свою бригаду, за кожного свого військового – завдання свої вони виконали в повному обсязі. Ніхто з бійців не відійшов, не залишив свої позиції. Вважаю, що це героїзм кожного солдата", – сказав командир, зауваживши, що військовослужбовці стали перегруповуватися лише після затвердження відходу Генеральним штабом.

Комбриг також наголосив, що військовослужбовці готові й надалі захищати територіальну цілісність і суверенітет держави. "Ще такого ніколи не було, щоб українські воїни на своїх позиціях відійшли або здали зброю. Про таке навіть не було мови. Ми готові й далі боронити українську землю на всі сто відсотків", – сказав полковник.