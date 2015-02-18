При виході з Дебальцевого військові знищують зброю, яку не можуть взяти з собою - Лисенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник АТО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Якщо йде операція з відводу гарнізону Дебальцівського, то зрозуміло, що там не залишиться наших українських військових», - зазначив він.

Лисенко підкреслив, що «за інформацією, яку ми отримали ще з вчорашнього вечора, українські військові відходять зі своєю штатної зброєю».

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Все, що неможливо із собою взяти, знешкоджується, щоб ворог не отримав техніку у справному стані, додав він.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко опівдні перед вильотом в зону АТО заявив, що сьогодні Збройні сили України разом з Національною гвардією завершили операцію з планового і організованого виведення частин підрозділів з Дебальцевого.

«Сьогодні ми можемо сказати, що на зараз вийшло 80 частин, чекаємо ще дві колони. Вийшла 128-та (бригада), частини і підрозділи 30-ї (бригади), решта – 25-го батальйону, залишки 40-го, спецназ Нацгвардії і міліція», - сказав Порошенко.