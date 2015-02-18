При виході з Дебальцевого військові знищують зброю, яку не можуть взяти з собою - Лисенко
Українські військові відходять із Дебальцевого зі штатною зброєю та знешкоджують військову техніку, яку неможливо взяти із собою.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник АТО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
«Якщо йде операція з відводу гарнізону Дебальцівського, то зрозуміло, що там не залишиться наших українських військових», - зазначив він.
Лисенко підкреслив, що «за інформацією, яку ми отримали ще з вчорашнього вечора, українські військові відходять зі своєю штатної зброєю».
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Все, що неможливо із собою взяти, знешкоджується, щоб ворог не отримав техніку у справному стані, додав він.
Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко опівдні перед вильотом в зону АТО заявив, що сьогодні Збройні сили України разом з Національною гвардією завершили операцію з планового і організованого виведення частин підрозділів з Дебальцевого.
«Сьогодні ми можемо сказати, що на зараз вийшло 80 частин, чекаємо ще дві колони. Вийшла 128-та (бригада), частини і підрозділи 30-ї (бригади), решта – 25-го батальйону, залишки 40-го, спецназ Нацгвардії і міліція», - сказав Порошенко.