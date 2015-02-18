З Дебальцевого до Артемівська вивезли 167 поранених бійців - Семенченко

Про це повідомив народний депутат, командир батальйону "Донбас" Семен Семенченко на своїй сторінці у Facebook.

"Станом на зараз вивезено в Артемівськ з Дебальцевого 167 поранених. Багатьох загиблих не забирали. Загальна кількість мені невідома. ... Дорога життя вільна, передаємо іншим підрозділам", - сказано в повідомленні.

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"Тепер треба виконати свою роботу народного депутата. Саур могила, Іловайськ, Аеропорт, Дебальцеве.

Це не свідчення російської переваги, це свідчення масового героїзму народної армії і кричущою некомпетентності, якщо не сказати більше, вищих керівників армії". - наголосив Семенченко.

Раніше ЗМІ повідомляли, що до моргу Артемівська привезли кілька десятків тіл загиблих при виході з Дебальцевого.