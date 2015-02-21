В Мережі з'явилася посекундна відеореконструкція розстрілу Небесної сотні

В Мережу виклали відео, на якому показано розстріл Небесної сотні у Києві 20 лютого 2014 року.

На відео із різних камер зафіксований перший прорив, висадку озброєного спецпідрозділу із жовтими пов'язками, передає ТСН. Розстріл над квітковим годинником, другий прорив, радіоперехоплення групи снайперів "Мирона" та радіоперехоплення невідомої групи. Читайте такожБійці "Альфи" заявили, що помічник Путіна керував снайперами на Майдані - Порошенко На відео - події на вулиці Інститутській із 08:55 до 11:37.

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