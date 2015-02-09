Порошенко підписав відставку Яреми - депутати "БПП"

Так, зокрема, на своїй сторінці у Facebook депутат від "Блоку Петра Порошенка" Сергій Каплін написав: "Президент задовольнив відставку Яреми. Про це повідомив Луценко (лідер фракції "БПП" - УНІАН) на фракції".

Також цю інформацію УНІАН підтвердив ще один представник фракції "БПП".

Читайте такожЯрему та його людей звільнили з ГПУ, в.о. генпрокурора стане його заступник Шокін - джерелоЯк повідомляв УНІАН, народні депутати і громадські активісти вважають, що Ярема саботує розслідування злочинів проти учасників Євромайдану, а також злочинів, скоєних колишніми високопосадовцями, які втекли з України у лютому 2014 року.

У ВР триває збір підписів для ініціювання внесення на розгляд парламенту питання про висловлення недовіри генпрокурору.

Наприкінці минулого тижня у ЗМІ з’явилася інформація про те, що нібито Ярема подав у відставку.

Сьогодні, 9 лютого, голова Верховної Ради України Володимир Гройсман заявив, що не має жодної офіційної інформації щодо відставки Яреми з посади генпрокурора.