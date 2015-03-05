Судді Кицюк, Вовк та Царевич обіцяють з'явитися на суди щодо їх арешту

Троє суддів Печерського райсуду Віктор Кицюк, Сергій Вовк та Оксана Царевич, з яких Верховна Рада зняла суддівський імунітет, з'явилися в прокуратуру і отримали копії клопотань про обрання запобіжного заходу.

Слідчі просять про застосування арешту щодо всіх фігурантів, повідомляє ТСН.

Виконавши цю формальність, прокуратура має всі підстави звертатися до суду щодо розгляду питання про запобіжний захід. Засідання мають відбутися в четвер, 5 березня.

Читайте такожРада дала згоду на арешт і затримання трьох суддів Печерського суду

Ухвалюватимуть рішення щодо арешту, грошової застави чи безпідставності запобіжного заходу в Голосіївському районному суді столиці та Вінницькому суді.

Кицюк уже оголосив наміри прокуратури безпідставними. Царевич розмовляти з журналістами відмовилася.

Повідомлення про підозру у вчиненні злочину міститься більш ніж на ста сторінках. Кожного суддю підозрюють в ухвалені завідомо неправосудних рішень.

Усі судді обіцяли бути присутніми на судових засіданнях.