Черновецький і К° розкажуть про свої досягнення за «перші два роки»

Cьогодні о 15.00 відбудеться прес-конференція на тему: «Команда Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО: перші два роки ефективної роботи на благо киян».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Учасники прес-конференції: Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ; секретар Київради Олесь ДОВГИЙ; перші заступники голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО та Денис БАСС; заступники голови КМДА Віталій ЖУРАВСЬКИЙ та Ірена КІЛЬЧИЦЬКА; голова фракції Блоку Леоніда Черновецького в Київраді Денис КОМАРНИЦЬКИЙ.

Адреса проведення: вул. Хрещатик, 36, 2-й поверх, Колонна зала.

Акредитація журналістів проводиться за телефоном: 279-24-11, 279-93-42.