Черновецький і К° розкажуть про свої досягнення за «перші два роки»
09:41, 26 березня 2008Політика
831 0
Відбудеться прес-конференція
Cьогодні о 15.00 відбудеться прес-конференція на тему: «Команда Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО: перші два роки ефективної роботи на благо киян».
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.
Учасники прес-конференції: Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ; секретар Київради Олесь ДОВГИЙ; перші заступники голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО та Денис БАСС; заступники голови КМДА Віталій ЖУРАВСЬКИЙ та Ірена КІЛЬЧИЦЬКА; голова фракції Блоку Леоніда Черновецького в Київраді Денис КОМАРНИЦЬКИЙ.
Адреса проведення: вул. Хрещатик, 36, 2-й поверх, Колонна зала.
Акредитація журналістів проводиться за телефоном: 279-24-11, 279-93-42.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter